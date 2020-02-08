Российские полицейские оставили тело женщины под окнами дома

В Омске полицейские оставили тело женщины, которая выпала из окна 16-этажки, около дома. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщается в группе «ЧП Омск» во «Вконтакте».

Трагедия произошла в одном из домов на улице Конева. Полиция и скорая уже приезжали на место происшествия, однако тело погибшей до сих пор около подъезда.

Как отмечает издание Om1.ru, голову и лицо женщины накрыли тканью. Кроме того, пишет издание, подобные ситуации в Омске уже случались, причина этого заключается в том, что на весь город работает один катафалк.

26 января сообщалось, что в Москве на Кутузовском проспекте нашли тело 19-летней девушки. По предварительным данным, она покончила с собой.

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