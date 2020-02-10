Назван размер компенсаций за погибших в Таиланде российских детей

Тайская экскурсионная компания, катера которой ранее столкнулись у берегов Таиланда, выплатит семьям погибших в происшествии российских детей компенсации. Об этом сообщает телеканал «360».

По информации источника, размер выплат составит по 500 тысяч тайских бат на каждого ребенка (около двух миллионов рублей). Кроме того, компенсацию оформит и страховая компания ERV, в которой были зарегистрированы погибшие дети. За каждого из них организация выплатит примерно по 40 тысяч долларов (2,5 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что среди пострадавших во время столкновения двух катеров оказались бабушка и дедушка погибших детей, которые сопровождали их в поездке. Они были госпитализированы в больницу с травмами.

Авария произошла утром в понедельник, 10 февраля, у восточного побережья острова Пхукет. В результате нее погибли двое российских детей из Челябинска: мальчик 12 лет и шестилетняя девочка. В российском посольстве сообщили, что всего при столкновении пострадали 20 граждан России.

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