Родственники погибших в Таиланде детей оказались в больнице с травмами

Среди россиян, пострадавших при столкновении двух катеров в Таиланде, оказались родственники двух погибших в происшествии детей. Об этом сообщила исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева, передает «Интерфакс».

По ее словам, двое из госпитализированных россиян — бабушка и дедушка погибших юных туристов. Алчеева отметила, что все случаи признаны страховыми.

«Мы не получали пока информации по другим пассажирам катера, они не обращались в страховую компанию», — заявила она.

В настоящий момент по факту столкновения туристических катеров на Пхукете возбуждено уголовное дело.

Ранее представитель Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская сообщила «Ленте.ру», что в ведомстве проводят доследственную проверку по факту столкновения туристических катеров в Таиланде.

Авария произошла утром в понедельник, 10 февраля, у восточного побережья острова Пхукет. По данным местных СМИ, в результате столкновения погибли двое российских детей: мальчик 12 лет и шестилетняя девочка. В российском посольстве сообщили, что в аварии пострадали 20 граждан России.

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