В России появится конкурент IKEA

Датский мебельный ретейлер Jysk, являющийся конкурентом шведского производителя IKEA и российской сети Hoff, откроет первые магазины в России в апреле 2020 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании в России.

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Торговые точки появятся в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны «Алтуфьево». Сначала в них будут продаваться товары, которые пользуются наибольшей популярностью у европейских потребителей — это матрасы, подушки, постельное белье, аксессуары для дома. Если в России на товары будет спрос, Jysk может расширить ассортимент. По словам представителя датской сети, Jysk собирается продавать товары среднего ценового сегмента, как это делают IKEA и Hoff.

Нынешняя попытка покорить российский рынок — уже третья для датской сети. Свой первый магазин в России Jysk открыла еще в 1996 году по франшизе, однако торговая точка закрылась спустя два года. Вторая попытка зайти на российский рынок была предпринята в 2005 году, однако в 2007-м сеть снова ушла из России.

Jysk является крупнейшим мебельным ретейлером Дании. Как и IKEA, сеть торгует недорогой мебелью и товарами для дома. В настоящее время у Jysk есть 2,8 тысячи магазинов в 52 странах мира.

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