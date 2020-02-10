Желание нажиться на россиянах назвали причиной столкновения катеров на Пхукете

Проживающие на Пхукете россияне назвали желание местных нажиться на туристах причиной столкновения экскурсионных катеров. Их мнение приводит «Московский комсомолец».

Они рассказали, что несоблюдение скоростного режима — распространенная проблема для капитанов катеров в Таиланде. Отмечается, что «руководителям компаний важны деньги, а не безопасность».

По словам жителя Пхукета Алексея, превышать скорость запрещено, но это никого не волнует, так как штраф за такое нарушение составляет всего лишь 500 бат (тысяча рублей).

«Нам не нужны качественные лодки и сервис, нам нужны от русских только деньги», — высказался гид одного из местных туроператоров, чью цитату привел другой организатор морских прогулок с 12-летним стажем.

Ранее в сети появился ролик, на котором запечатлены попытки медиков реанимировать погибших в Таиланде российских детей. На видео несколько сотрудников скорой помощи делают жертвам аварии искусственный массаж сердца. На следующих кадрах показаны другие пострадавшие россияне, которых увозят в больницу.

Столкновении двух прогулочных катеров произошло утром 10 февраля у восточного побережья острова Пхукет, популярного среди туристов из России. В результате погибли двое детей из Челябинска: мальчик 12 лет и 6-летняя девочка. Кроме того, в российском посольстве сообщили, что всего при столкновении пострадали 20 граждан России.

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