Попытки реанимировать погибших в Таиланде российских детей попали на видео

Медики пытались реанимировать российских детей, которые погибли в Таиланде при столкновении двух экскурсионных катеров. Ролик с места происшествия опубликован на YouTube-канале местного издания Thairath.

На видео несколько сотрудников скорой помощи делают жертвам аварии искусственный массаж сердца. На следующих кадрах показаны другие пострадавшие россияне, которых увозят в больницу.

Ранее тайская экскурсионная компания, суда которой столкнулись у берегов Пхукета, заявила, что выплатит семьям погибших в происшествии детей компенсации в размере по 500 тысяч бат (около миллиона рублей) за каждого ребенка. Кроме того, выплаты сделает и страховая компания, в которой были зарегистрированы отдыхающие.

Авария с двумя прогулочными катерами произошла утром 10 февраля у восточного побережья острова Пхукет, популярного среди туристов из России. В результате нее погибли двое детей из Челябинска: мальчик 12 лет и 6-летняя девочка. Кроме того, в российском посольстве сообщили, что всего при столкновении пострадали 20 граждан России.

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