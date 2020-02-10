Россия обещала достроить «Северный поток-2» вопреки санкциям

Россия достроит газопровод «Северный поток-2» вопреки американским санкциям. Такое обещание сделал замглавы российского МИД Александр Панкин, передает РИА Новости.

«МИД России намерен максимально способствовать [завершению строительства]», — подчеркнул он. По мнению замминистра, направленные против газопровода санкции США — прямое вмешательство в дела европейского бизнеса.

Панкин отметил, что Вашингтон не заботится об энергобезопасности Евросоюза, а стремится «протолкнуть» продажи своего газа на рынке. Замглавы МИД добавил, что это пример недобросовестной конкуренции.

4 февраля Вашингтон рассказал о намерении ввести новые санкции против газопровода. Предполагается, что под санкции могут попасть европейские инвесторы, участвующие в проекте, а также те фирмы, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу.

США в конце 2019 года ввели санкции против «Северного потока-2» и участников строительства газопровода. Это привело к тому, что швейцарская компания Allseas отозвала свое судно-трубоукладчик. В результате строительные работы остановились, а сроки ввода инфраструктуры в эксплуатацию передвинулись.

Первоначально предполагалось запустить проект до конца 2019 года. Однако, по оценке президента России Владимира Путина, из-за ограничений сроки ввода в эксплуатацию переносятся на конец 2020-го — начало 2021 года.

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