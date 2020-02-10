Знакомые найденного пьяным 10-летнего россиянина пожаловались на угрозы

Знакомые найденного пьяным в Саратове десятилетнего мальчика пожаловались на угрозы со стороны родителей школьника. Об этом «Подъему» рассказал один из подростков. Telegram-канал издания публикует видео, на котором сам мальчик от лица родителей угрожает знакомым, которые ранее рассказали о его регулярных запоях журналистам.

На видео десятилетний мальчик обещает подросткам, которые, судя по голосу, старше него, что его отец «зароет» обидчиков. Диалог подростком сопровождается нецензурной бранью. Ругается в основном самый младший.

«Мне поступают угрозы. Они [родители] мне угрожают через Артема. И он сам говорит на видео. Я думаю, что я сам не справлюсь с их семьей. Если угрозы еще будут поступать, что от родителей, что от Артема, я пойду писать заявление», — сообщил подросток в беседе с изданием.

Издание отмечает, после того, как десятилетнего мальчика нашли на улице в нетрезвом состоянии, его семью решили проверить в комиссии по делам несовершеннолетних. Результаты проверки пока оглашены не были. Знакомые мальчика утверждают, что он живет с родителями.

О госпитализации десятилетнего ребенка, найденного на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения, стало известно 23 января. Его обнаружили местные жители. Знакомые мальчика рассказали, что он регулярно уходил в запой и гулял по улицам города, пытаясь протрезветь перед возвращением домой. Кроме того, он якобы воровал деньги у родителей и тратил их на выпивку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru