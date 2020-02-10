Большинство корпоративных сетей в России оказались опасны

Большинство (81 процент) корпоративных сетей и сетей госструктур оказались заражены вредоносным программным обеспечением (ПО). К такому выводу пришли специалисты Positive Technologies, проанализировав внутренний трафик госорганизаций, промышленных предприятий и других структур, пишут «Известия».

Эксперты уточнили, что в 55 процентах зараженных сетей «обитают» майнеры, «добывающие» на компьютерах криптовалюту втайне от владельцев. Еще в 28 процентах обнаружен софт, несанкционированно показывающий рекламу, а в 24 процентах — откровенно шпионское ПО.

В компании также сообщили, что сотрудники 94 процентов российских компаний и госструктур скачивают фильмы с торрентов, общаются через мессенджеры и используют простые пароли вроде 12345. Positive Technologies относит к факторам риска и удаленный доступ к корпоративным ресурсам, который дают сотрудникам 67 процентов предприятий. Специалисты объясняют, что компьютер сотрудника может быть взломан и через него мошенники получат доступ к корпоративной сети.

Тренер лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Золотухин объяснил, что на уровень защищенности компаний от киберугроз влияют недооценка уровня развития киберпреступности, недостаток внимания к современным технологиям и низкий уровень знаний в этой сфере.

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