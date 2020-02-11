Раскрыт новый бело-сине-красный дизайн для самолета Трампа

Пентагон раскрыл новый бело-сине-красный дизайн для самолета президента США — «борта номер один» (Air Force One). На это обратило внимание издание The Hill.

Изображение появилось в одном из документов по бюджету на 2021 год. В нем Пентагон запрашивает 800,9 миллиона долларов на «Программу модернизации президентских самолетов VC-25B», в рамках которой нынешний борт будет заменен двумя новыми. В документе указывается, что модифицированные Boeing 747-8 «обеспечат президенту, персоналу и гостям безопасный и надежный перелет при уровне безопасности и возможностях для связи, как в Белом доме».

У самолетов должен измениться дизайн, они перестанут быть привычного белого и голубого цветов. Верхняя часть фюзеляжа станет белой, вдоль иллюминаторов расположится красная полоса, а нижняя треть и двигатели станут темно-синими.

The Hill отмечает, что новый стиль Air Force One похож на раскраску самолетов бывшей авиакомпании Дональда Трампа Trump Shuttle. В то же время окончательное решение о дизайне будет приниматься в 2021 году. В случае, если американский лидер останется на посту на второй срок после выборов 2020 года, представленный Пентагоном цвет вряд ли изменится, указывает издание.

В июне 2019-го Трамп рассказал о новом дизайне для «борта номер один» и представил четыре варианта раскраски. По его словам, их он придумал сам. О желании Трампа сделать президентские самолеты «более американскими» стало известно год назад.

ВВС США заключили с корпорацией Boeing контракт о замене двух президентских самолетов в июле 2018-го. Его сумма составила 3,9 миллиарда долларов. Контракт подразумевает разработку, усовершенствование, сертификацию, тестирование и поставку новых президентских бортов к 2024 году. Запрошенная на 2021 год сумма позволит продолжить работу над проектом.

«Борт номер один» — позывной самолета, в котором находится американский президент. В настоящее время глава США летает на двух специально оборудованных самолетах Boeing 747-200B, имеющих военное обозначение VC-25.

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