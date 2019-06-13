Трамп показал свой дизайн для президентского самолета

Президент США Дональд Трамп рассказал о новом дизайне для своего самолета — «борта номер один» (Air Force One). Изображения он показал журналистам ABC News во время интервью.

Американский лидер представил четыре варианта новой раскраски самолета, которые, по его словам, придумал сам. Вместо привычного белого и голубого цветов на фюзеляже в предложении Трампа фигурируют белый, красный и темно-синий. В целом все показанные главой государства четыре варианта похожи: белый верх, красная полоса и синий низ. Отличаются у них лишь некоторые детали вроде окраски двигателей.

Трамп указал, что это все тот же Boeing-747, на котором он летает сейчас, однако с рядом усовершенствований. В частности, президент отметил, что у него «больше размах крыльев».

О желании Трампа сделать президентские самолеты «более американскими» стало известно год назад.

ВВС США заключили с корпорацией Boeing контракт о замене двух президентских самолетов в июле 2018-го. Его сумма составила 3,9 миллиарда долларов. Контракт подразумевает разработку, усовершенствование, сертификацию, тестирование и поставку новых президентских бортов к 2024 году.

«Борт номер один» — позывной самолета, в котором находится американский президент. В настоящее время глава США летает на двух специально оборудованных самолетах Boeing 747-200B, имеющих военное обозначение VC-25.

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