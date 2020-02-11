С годовщиной Ялтинской конференции забыли поздравить ее 95-летнюю участницу

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Единственная живущая в Крыму участница Ялтинской конференции, 95-летняя Галина Романько пожаловалась, что местные власти не поздравили ее с 75-летней годовщиной события. Видео ее монолога публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Приезжали раньше, к каждому празднику поздравления были. Сейчас забыли совершенно. Я осталась одна, они думают, что уже может меня не существует. Только Путин меня поздравляет. Потому что у нас вместе День рождения — 7 октября», — сказала пенсионерка в видео.

Издание отмечает, что комментарий от местных властей получить не удалось. Вместе с тем глава города Саки, в котором 75 лет назад на военном аэродроме приземлились участники Ялтинской конференции, выступил на митинге в честь годовщины события. Романько в 1945 году работала в санатории в Саках и вместе с коллегами встречала гостей на аэродроме. По информации издания, из всех участников обеспечения Ялтинской конференции в живых осталась только 95-летняя Романько.

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в поселке Ливадия около Ялты. Она стала второй встречей лидеров трех стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — во время Второй мировой войны и была посвящена установлению послевоенного мирового порядка.

Ранее глава городского совета Керчи Мая Хужина рассказала в соцсетях, как они с коллегами поздравили местных блокадников в день снятия блокады Ленинграда. Всего таких ветеранов в городе осталось 11 человек. На опубликованных Хужиной фотографиях одетые в шубы чиновницы вручают ветеранам хлеб и медали. Комментаторы пристыдили женщин и отметили, что ветеранам можно было подарить, например, путевки в санаторий.

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