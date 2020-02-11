Продолжились протесты против оправдавшего депортацию калмыков политика

Жители Элисты продолжили протестовать против спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева, который оправдал высылку калмыков в Сибирь в годы Великой Отечественной войны. У здания правительства Калмыкии в центре города прошел несанкционированный митинг, сообщает «Коммерсантъ».

Акция протеста, предположительно, собрала около 300 участников. В республиканском МВД данные о числе протестующих не предоставили. Участники митинга составили резолюцию, в которой потребовали лишить единоросса Штыгашева партийного билета, провести совместное заседание правительства и парламента, а также принять обращение в следственные органы.

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В конце января Штыгашев в ходе выступления на сессии парламента республики заявил, что Иосиф Сталин выслал калмыков в Сибирь, чтобы защитить от советских солдат и казаков. По словам политика, донские казаки и ростовские мужики после возвращения с фронта начали бы мстить калмыкам, которые в годы войны сотрудничали с гитлеровской Германией. Штыгашев подчеркнул, что пособники фашистов «были в каждой калмыцкой семье» и только в Ростовской области вырезали 160 тысяч человек.

Глава Калмыкии Бату Хасиков счел недопустимыми слова спикера парламента. Он напомнил, что около четырех тысяч представителей калмыцкого народа были награждены орденами и медалями за боевые заслуги в ходе Великой Отечественной войны. Высказывание Штыгашева возмутило также жителей Калмыкии — они приняли участие в пикетах и потребовали отправить в отставку спикера хакасского парламента.

После общественного резонанса Штыгашев принес извинения за свои слова. Он отметил, что сожалеет, если его высказывания задели чьи-то чувства, но подчеркнул, что его слова, распространенные в СМИ, были вырваны из контекста и неправильно истолкованы.

В 1943 году советские власти решили депортировать калмыков за пособничество нацистам. Высылке подверглись более 100 тысяч человек, в 1944 году была упразднена Калмыцкая АССР. Вернуться на родину калмыкам разрешили после реабилитации в марте 1956-го.

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