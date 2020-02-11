В Крыму скончалась бывшая связная УПА

Бывшая связная Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России) Теодозия Кобылянская скончалась на 97 году жизни. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Отмечается, что она умерла 9 февраля в Крыму в селе Раздольное.

Теодозия Кобылянская родилась в селе Микулинцы в Тернопольской области Украины. Окончив школу, она вступила в Организацию украинских националистов. В 1943 году Кобылянская стала связной УПА. В июне 1946 года она была осуждена по обвинению в измене родине и участии в контрреволюционной организации. Она была приговорена к 10 годам заключения.

УПА — вооруженное формирование ОУН под командованием Степана Бандеры. В 1943 году боевики организовали так называемую Волынскую резню, жертвами которой могли стать до 100 тысяч этнических поляков, в том числе женщины и дети. После войны УПА развернула вооруженное сопротивление советской власти.

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