Пассажир сжевал собственный телефон на борту самолета и сорвал рейс в Исландию

Пассажир авиакомпании easyJet выпил слишком много джина и сжевал собственный телефон, в результате чего пилотам пришлось изменить маршрут. Об инциденте пишет издание Independent.

44-летний Мэтью Флаэрти (Matthew Flaherty) должен был лететь из Англии в Исландию, однако сорвал рейс из-за своего неадекватного поведения. Сперва он ругался на бортпроводников и угрожал убить их, а затем начал есть собственный телефон.

По словам бортпроводников, они были крайне напуганы происходящим и переживали, что мужчина причинит им вред. Они наблюдали за тем, как Флаэрти вытащил свой мобильный и принялся разбирать его голыми руками, порезав себя в процессе. После этого он положил части телефона в рот, а аккумулятор выбросил на сиденье. Батарея задымилась.

Командир воздушного судна решил перенаправить самолет в аэропорт Эдинбурга. После посадки полицейские задержали Флаэрти и направили его в местный участок.

В суде нарушитель признал свою вину, в частности в том, что поставил под угрозу безопасность перелета. Приговор ему будет вынесен в марте.

В ноябре 2019 года пьяный пассажир самолета получил обвинение в сексуальном домогательстве после того, как потрогал незнакомую соседку на глазах у ее дочери. Он начал вести себя неадекватно вскоре после взлета, и пилот решил сразу посадить самолет. В результате пассажиры прибыли в пункт назначения с задержкой в 2,5 часа.

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