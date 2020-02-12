Пара обнаружила на пляже нацистскую капсулу с ядом

Семейная пара из Англии обнаружила в песке капсулу с ядом, предположительно, изготовленную в Германии во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Daily Star.

Эмма Лофтхаус (Emma Lofthouse) и Шон Блумер (Shaun Bloomer) совершили находку, когда гуляли по берегу моря на острове Уайт. Внутри капсулы оказалась стеклянная ампула с прозрачной жидкостью. «Сначала мы предположили, что она наполнилась морской водой, но, похоже, до нас ее никто не открывал», — рассказала Лофтхаус.

Сотрудники местной полиции предложили паре выбросить капсулу или оставить ее себе. «Мы решили сохранить находку, ведь это часть истории», — говорит Лофтхаус. Она и Блумер считают, что подобрали на пляже капсулу с цианистым калием из нацистской Германии. Они планируют самостоятельно изучить находку и восстановить полустертые отметки на ее поверхности.

Цианистый калий — один из опаснейших и старейших ядов. Он блокирует усвоение кислорода организмом и останавливает внутриклеточные процессы, что приводит к быстрой гибели. В конце Второй мировой войны лидеры нацистской Германии покончили с собой при помощи капсул с ядом, напоминающих найденную на острове Уайт.

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