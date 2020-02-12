Клоун защитил мать и ребенка от грабителя ценой собственной жизни

Клоун из мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса попытался защитить мать и ребенка от грабителя и получил смертельное ранение. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В четверг, 6 февраля, 51-летний Умберто Рохас Ланда (Humberto Rojas Landa) обедал в ресторане, когда в заведение ворвался вооруженный грабитель. Клоун попытался защитить женщину и ее сына и ударил грабителя кувшином с водой. Нападавший выстрелил ему в голову и покинул ресторан, украв только один мобильный телефон.

Ланду доставили в больницу. Он сутки боролся за жизнь, но в результате скончался. Семья и друзья погибшего обратились к общественности с просьбой о финансовой поддержке, так как у них нет денег, чтобы оплатить похороны. Сотни жителей города пожертвовали деньги на проводы в последний путь клоуна, ценой собственной жизни защитившего посетителей ресторана. Работавшего под псевдонимами Доктор Щекотка или Маленький солнечный клоун мексиканца знали и любили местные дети.

Прибывшие на место полицейские посмотрели видео с камер наблюдения, на котором видно, как грабитель убегает. Но сотрудники правоохранительных органов пока не смогли идентифицировать его и арестовать.

Ранее сообщалось, что на ежегодном фестивале в городе Грэхэмстаун, ЮАР, фокусник случайно выстрелил в голову своему напарнику во время представления. Перепуганных зрителей немедленно эвакуировали, пострадавшего госпитализировали.

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