Несколько стран отказали круизному лайнеру в остановках из-за коронавируса

Порты нескольких стран отказали в остановках лайнеру Westerdam круизной компании Holland America Line из-за обострившейся ситуации с коронавирусом. Об этом пишет Independent.

Судно отправилось в двухнедельное путешествие из Гонконга 1 февраля, однако экипаж впоследствии был вынужден отменить запланированные остановки в портах Тайваня, Японии, Филлипин и острова Гуам по решению властей. Таким образом местное правительство попыталось остановить возможное распространение болезни.

Предполагается, что лайнер завершит поездку в четверг, 13 февраля, в таиландском портовом городе Лаем-Чабанг. В то же время министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиракул заявил, что распорядится об отказе принять судно.

Отмечается, что Westerdam не закрыт на карантин, а на его борту находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа — среди них нет зараженных коронавирусом. Известно, что судно располагает достаточным количеством топлива и продуктов питания до конца рейса.

12 февраля стало известно, что число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек. Отмечается, что пневмония была обнаружена у еще 34 пассажиров и одного сотрудника карантинной службы, который работал на лайнере. Судно встало на якорь у берегов Японии после того, как на его борту обнаружились люди с симптомами коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга. Сейчас на лайнере находятся около 3,7 тысячи пассажиров из более чем 50 стран. Все они останутся в своих каютах на 14-дневный карантин. Россиян среди заболевших нет.

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