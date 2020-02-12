Выявлена причина больших трат россиян

Авторы исследования, проведенного сервисом «Яндекс.Касса», проанализировали траты россиян в интернет-магазинах. В результате была выявлена закономерность: к большим тратам располагает наличие возможности бесконтактной оплаты покупки. Выдержки из исследования приводит ТАСС.

По подсчетам авторов, самые большие чеки в 2019 году были зафиксированы при покупках на сайтах с услугами по строительству и проектированию. Их средняя величина при бесконтактной оплате равнялась 9,7 тысячи рублей. Однако при оплате картами или через интернет-банк сумма снижалась примерно втрое — до 3,2 тысячи рублей.

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Аналогичная тенденция наблюдалась на сервисах бронирования отелей: 9,5 тысячи рублей в среднем при бесконтактной оплате и пять тысяч при необходимости использовать другие способы. При покупках одежды и обуви разница достигала пяти крат: 5,7 тысячи рублей против 1,1 тысячи.

Наибольший оборот при помощи бесконтактных платежей был зафиксирован в интернет-магазинах электроники и бытовой техники. В Москве лидерами стали сервисы по продаже в кино, на концерты и другие мероприятия.

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