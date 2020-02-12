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Подсчитаны траты россиян на отпуск

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Почти половина (41,3 процента) российских путешественников потратили на отпуск больше 150 тысяч рублей в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-сервиса OneTwoTrip.

Среди них большинство израсходовали чуть более 200 тысяч рублей, а некоторые признались, что отдали за поездки более 400 тысяч. Кроме того, пятая часть опрошенных (19,9 процента) россиян рассказали, что за прошедший год расходы на отпуск составили менее 150 тысяч рублей.

Почти все респонденты (91,9 процента) хотя бы раз совершали путешествие в 2019 году. Большинство из тех, кто никуда не ездил, уточнили, что им не хватило денег на поездки. Другая часть опрошенных призналась, что не смогла выбраться в отпуск из-за большого объема работ.

В декабре онлайн-сервис для бронирования авиабилетов Aviasales выяснил, что большинство россиян ежегодно посещают минимум две зарубежные страны. В этом признались 23 процента опрошенных У таких туристов популярны в основном безвизовые маршруты, например, в Армению, ОАЭ и Таиланд.

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