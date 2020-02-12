Ребекка Блэк стала бояться людей из-за хита Friday

Американская певица Ребекка Блэк заявила, что впала в депрессию и стала бояться людей из-за реакции на ее хит Friday. Артистка опубликовала признание в Twitter.

На момент выпуска трека Блэк было 13 лет. Она заявила, что после выхода композиции стыдилась себя, боялась всего мира. Через несколько лет ей было не с кем поговорить о депрессии, в которую она впала, а в возрасте 17 лет ее забрасывали едой в школе. Артистка также призналась, что всего несколько дней назад ей было неприятно смотреть на себя в зеркало.

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«Вы — не какой-то единственный поступок или выбор в вашей жизни. Время лечит, и ничто не кончено», — подчеркнула Блэк.

Композиция Friday была выпущена в 2013 году. Песня стала хитом, клип на нее собрал более 140 миллионов просмотров на YouTube, однако произведение получило массу негативных отзывов, на него сделано множество пародий, а сама 13-летняя певица стала мемом. Блэк рассказывала, что ее неоднократно оскорбляли из-за песни.

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