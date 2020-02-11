Любовь Успенская пожаловалась на попытки разрушить ее семью

Певица Любовь Успенская пожаловалась на попытки «разрушить ее жизнь». Об этом она написала в своем Instagram.

«Спасибо моим зрителям, которые <...> верят мне, а не позорным негодяям, которые пытаются очернить меня и разрушить мою семью», — написала артистка.

В начале февраля в эфире телеканала НТВ появилась дочь Успенской Татьяна Плаксина. Она утверждала, что мать давала ей наркотики, а затем отправила в клинику, где из нее «сделали овоща». Дочь певицы также говорила, что мать применяла к ней физическое и моральное насилие, в частности, душила ее.

Позже девушка опровергла собственные слова, заявив, что сотрудники программы воспользовались ее нестабильным положением. Юрист Успенской Александр Бенхин заявил, что у Плаксиной хронический шизофреноподобный психоз, и она не отдает отчета своим действиям.

Также стало известно, что Успенская заплатила 100 тысяч рублей в качестве выкупа за свою дочь, которую удерживали сотрудники НТВ.

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