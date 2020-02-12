На главу российского города с поддельным дипломом завели уголовные дела

На главу Георгиевского городского округа Максима Клетина завели два уголовных дела. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Ставропольскому краю. .

Первое уголовное дело в отношении Клетина возбуждено по статье Уголовного кодекса об использовании заведомо подложного документа. Он предоставил в 2017 году для отбора на должность ненастоящий диплом о получении им высшего профессионального образования по специальности «Металлургические машины и оборудование». Однако Клетин не получил законченного образования, так как был отчислен из вуза.

Второе уголовное дело возбуждено по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. По данным следствия, в 2018 и 2019 годах в ходе ссор он угрожал своей знакомой избиением и убийством. Клетин приставлял ей нож к горлу и имитировал удушение, сообщается на сайте Следственного комитета.

Уголовные дела соединили в одно производство, расследование продолжается.

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