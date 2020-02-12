Погоня львицы за невнимательной леопардицей попала на видео

В природном заповеднике Этоша (Намибия) невнимательная леопардица слишком близко подошла к поджидающей ее в засаде львице и была вынуждена спасаться бегством. На видео погони обратил внимание YouTube-канал Kruger Sightings.

Снявший ролик 24-летний гид Валентин Лавис (Valentin Lavis) рассказал, что повел гостей парка посмотреть на водопой. Неподалеку они заметили лежавшую за песчаной насыпью львицу. Вскоре к воде подошла молодая самка леопарда. Она осмотрелась, но поначалу не увидела притаившегося хищника.

Неожиданно леопардица заметила опасность и бросилась наутек, львица кинулась за ней. Испуганное животное забралось на колючее дерево, после чего преследовательница разочарованно удалилась.

Национальный парк Этоша — природный заповедник на севере Намибии. На его территории можно встретить саванного слона, черного носорога, горную зебру Хартману, жирафа, большого куду, канну и африканского страуса.

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