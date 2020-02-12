Сотрудник SpaceX рассказал об особенностях работы на Илона Маска

Главный советник в SpaceX и бывший астронавт NASA Гаррет Рейсман рассказал об особенностях работы на Илона Маска в интервью подкасту Joe Rogan Exprience. Выпуск доступен на YouTube.

По словам Рейсмана, Маск оценивает каждое важное решение через призму того, как оно приблизит компанию к основанию самодостаточной колонии на Марсе. При этом предприниматель всегда дает сотрудникам жесткие дедлайны. «Мы стараемся соответствовать, но не всегда получается это сделать», — сказал главный советник компании.

Также Рейсман назвал предпринимателя одним из самых целеустремленных людей, которые когда-либо ему встречались. Он отметил, что всегда «чувствует себя глупым», находясь рядом с Маском, поскольку его начальник очень продуктивный и успевает участвовать в работе сразу нескольких компаний. «Я видел, как он [Маск] это делает, и я сам до сих пор не понимаю. Я, занимаясь одним проектом, практически выгорел, а он делает все сразу», — сказал Рейсман.

Бывший астронавт NASA подчеркнул, что самое удивительное в Маске — это «широта его знаний». Рейсман пояснил, что знает много умных людей, которые хорошо разбираются только в одной области. Однако главе SpaceX удается наравне общаться с программистами о ПО и с инженерами, которые занимаются производством, отметил Рейсман.

В сентябре 2019 года Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны.

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