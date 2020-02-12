Извинявшийся за стрельбу из машины «чеченский волк» снова разозлил россиян

НОХЧИ БОРЗ / YouTube

Мансур Абдылхаисиев, извинявшийся в ноябре 2019 года перед жителями Санкт-Петербурга за стрельбу из машины на фоне Московских триумфальных ворот, снова разозлил россиян. Владелец автомобиля с надписью «#нохчиборз», что переводится как «чеченский волк», опубликовал видео, на котором он превышает скорость и едва не сбивает пешехода. Видео доступно на его YouTube-канале.

«Это еще один день из моей жизни», — говорится в подписи к записи Абдылхаисиева.

Комментаторы назвали действия автора видео опасными и предложили подумать о других участниках дорожного движения. «Желаю тебе на дороге побыстрее встретить перебегающий столб», — написал Антон Иванов. «Мозгов нет», — отметил пользователь SlayerArmavir.

Абдылхаисиев в ноябре 2019-го попросил прощения у тех, кому помешал или принес «психическую или иную травму» стрельбой посреди города. Видеообращение он записал после того, как кадрами со стрельбой из автомобиля «Лада Приора» заинтересовалась полиция.

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