В Таджикистане захотели снести президентский дворец

В столице Таджикистана Душанбе захотели снести памятник советской архитектуры — президентский дворец, где в настоящее время располагается столичная мэрия. На месте здания власти планируют построить новый правительственный комплекс, сообщает новостное агентство Sputnik.

По словам зампредседателя города Махмадсаида Зубайдзода, комитет по архитектуре и строительству недавно утвердил проект генерального плана столицы. Он «реализуется поэтапно, но точное время сноса неизвестно», — сообщил чиновник. Зубайдзод добавил, что чайхану «Рохат» сносить не будут. Она продолжит свою работу в прежнем режиме.

Чайхана «Рохат», построенная в 1958 году, расположена на улице Рудаки в непосредственной близости от дворца. Заведение считается визитной карточкой Душанбе. Ранее ее собирались снести. Активисты долгое время боролись за сохранение чайханы и других исторических памятников. А в 2017 году заведение получило статус лучшего чайного дома в мире по версии американского телеканала CNN Travel.

Снос исторических зданий в центре Душанбе начался три года назад. На их месте власти планируют построить крупный парламентский комплекс. Под угрозой сноса также оказались два знаменитых дома с арками, которые являются самыми старыми в столице Таджикистана.

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