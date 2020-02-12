В Таиланде нашли мертвого туриста с привязанным к шее огромным булыжником

В Таиланде туриста нашли мертвым в воде с огромным 8-килограммовым булыжником, привязанным к шее. Об этом пишет Daily Mail.

Тело было обнаружено днем во вторник, 12 февраля, в 400 метрах от побережья Паттайи. По информации издания, погибшим оказался мужчина примерно 50 лет, он был одет в джинсовые шорты, серую футболку и шлепанцы. Неподалеку был также найден кожаный рюкзак с зарядным устройством для телефона, шейной подушкой и другими личными вещами.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранительным органам предстоит выяснить, погиб турист в результате утопления или он был сначала убит, а затем сброшен в воду.

1 февраля сообщалось, что гражданка России утонула во время плавания на пляже Патонг на Пхукете. По данным местной полиции, 34-летнюю женщину пытались реанимировать спасатели еще по пути до больницы. Россиянку успели госпитализировать, но вскоре она скончалась.

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