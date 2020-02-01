Россиянка утонула на пляже в Таиланде

Гражданка России утонула во время плавания на пляже Патонг на Пхукете. Как сообщает издание Bangkok Post, россиянка отправилась в Таиланд через турагентство.

По данным местной полиции, 34-летнюю женщину пытались реанимировать спасатели еще по пути до больницы. Россиянку успели госпитализировать, но вскоре она скончалась. Другие данные о ней издание не раскрывает.

Погибшая находилась на отдыхе вместе со своим другом, который тоже был родом из России. Они заходили поплавать по очереди, чтобы один из них мог охранять вещи на берегу. Женщина была примерно на расстоянии 30 метров от берега, когда утонула.

В ноябре 2019 года российского туриста нашли мертвым в Таиланде. 64-летний мужчина принимал душ, а его друзья находились на балконе. Спустя некоторое время они услышали громкий шум из ванной. Открыв дверь, туристы увидели пенсионера лежащим на полу без сознания. Медики констатировали смерть россиянина.

По данным онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales от октября 2019 года, россияне чаще всего летают на Кипр, Бали и Пхукет. Тайский остров оказался в числе самых посещаемых у российских путешественников. На эти три направления приходится 58 процентов всех островных бронирований.

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