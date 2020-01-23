Россиянина нашли мертвым в бассейне на Бали

Россиянина нашли мертвым в бассейне на индонезийском острове Бали в деревне Унгасан. Об этом сообщает портал Antaranews.

Тело 30-летнего Владимира Чаусова обнаружил его друг Александр Гусляков. Последний попытался оказать помощь Чаусову и попросил соседей вызвать врачей. Прибывшие на место медики констатировали смерть. После экспертизы специалисты заявили, что никаких признаков насилия на теле нет.

По словам начальника местной полиции, погибший выполнял дыхательные упражнения, которые ему посоветовали тренеры по серфингу. Его предупреждали, что их не стоит проводить в воде, однако он не принял совет во внимание. Друзья Чаусова и владелец арендованного им дома отметили, что погибший регулярно занимался спортом, и у него не было каких-либо заболеваний.

В ноябре 2019 года российского туриста нашли мертвым в душе в Таиланде. В то время как 64-летний мужчина принимал душ, его друзья находились на балконе. Спустя некоторое время они услышали громкий шум из ванной комнаты. Открыв дверь в ванную, туристы увидели пенсионера лежащим на полу без сознания. Прибывшие на место происшествия полицейские и спасатели констатировали смерть россиянина, признаков насилия на теле не нашли.

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