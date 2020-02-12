Швейцария начала расследовать данные о чтении ЦРУ секретных переписок 120 стран

Власти Швейцарии начали расследовать данные о многолетней операции разведок США и ФРГ по чтению секретной переписки 120 стран. Об этом сообщает Associated Press.

По словам немецкого эксперта по разведке Эриха Шмидт-Энбума, об участии ЦРУ и федеральной разведывательной службы (БНД) Германии в швейцарской компании-производителе шифровального оборудования Crypto AG говорилось и раньше. Шмидт-Энбум рассказал, что в 1992 году представителя компании арестовали в Иране. Он провел несколько месяцев в тюрьме, а затем был освобожден после того, как БНД отдал за него выкуп в размере одного миллиона долларов, отметил эксперт.

Ранее The Washington Post опубликовал статью, в которой говорилось о многолетней операции разведок США и ФРГ по чтению секретной переписки 120 стран. Отмечалось, что ЦРУ и БНД с 1970-х годов получали информацию от компании Crypto AG, которая предоставляла государствам устройства для защиты при передаче секретных данных и сообщений. С 1958 года ЦРУ, а затем и БНД контролировали деятельность Crypto AG через подставную компанию Minerva в Лихтенштейне. При этом, по данным издания, власти Швейцарии были в курсе деятельности разведок США и ФРГ.

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