Контрабандные сигареты из Белоруссии попали почти во все регионы России

В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали почти во всех регионах России. Об этом свидетельствуют данные исследования IT-компании «Эвотор», пишет РИА Новости.

Компания проанализировала данные с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы по всей стране в январе текущего года. В исследовании учитывались продажи только тех брендов, которые не поставляются в Россию легально, — NZ, Minsk, FEST и Credo.

Отмечается, что в прошлом месяце контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах. Больше всего нелегального товара оказалось в Смоленской и Челябинской областях (по 22 процента). Также существенная доля попала в Дагестан (10 процентов), Вологодскую область (8 процентов), Ивановскую область (7 процентов), Санкт-Петербург (6 процентов) и Волгоградскую область (5 процентов).

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В апреле прошлого года сообщалось, что в России на фоне увеличения акцизов впервые за пять лет резко выросла доля контрафактных сигарет. На первом месте среди компаний, чьи сигареты подделывают, оказалась PMI (0,9 процента рынка). Из этой доли около 0,8 процента приходятся на сигареты Marlboro. На втором месте по объему контрафакта подделки под сигареты компании BAT — это 0,6 процента от общего объема. Популярностью пользуются бренды Rodopi и BT. На третьем месте — JTI (0,3 процента, Winston и «Донской табак»). Согласно исследованию, не подделывают продукцию Imperial Tobacco (Davidoff, West).

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