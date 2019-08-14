ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя

В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя. Об этом в среду, 14 августа, в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили ТАСС.

По данным УФСБ, среди изъятого оперативниками — 7513 стеклянных бутылок с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции. В подпольном цеху подделывались такие марки спиртного, как Hennessy, Gold 999, «Нефть», «Царская охота», «Дербент» и «Кенигсберг». В ходе операции были задержаны семеро подозреваемых, двое из них — иностранцы.

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Вместе с сотрудниками УФСБ в оперативных мероприятиях приняли участие сотрудники регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД России при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по статьям 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки») и 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

В конце прошлого года сообщалось, что, по данным МВД, в России из алкоголя чаще всего подделывают водку, а также виски и шампанское.

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