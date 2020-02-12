Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками

В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы с четырехлетним испытательным сроком, сообщает портал «Новый Омск».

По информации издания, 32-летняя женщина совратила мальчиков 23 февраля 2019 года. Она пригласила подростков 14 и 15 лет к себе домой, зная, что они еще не достигли возраста сексуального согласия (в России наступает в 16 лет — прим. «Ленты.ру»). Россиянка и двое несовершеннолетних выпили по случаю праздника и занялись сексом, после чего подростки рассказали о своем опыте другим воспитанникам интерната. Слухи дошли до сотрудников учреждения, и уборщица уволилась.

В отношении бывшей сотрудницы возбудили уголовное дело. Она уверяла, что половой акт произошел по обоюдному согласию. 12 февраля стало известно, что Полтавский районный суд приговорил бывшую уборщицу к шести годам лишения свободы с четырехлетним испытательным сроком.

Ранее в сети появилось видео диалога интимного характера между учительницей, заподозренной в связи с учеником, и школьником из Астрахани. На опубликованных кадрах видно, как женщина в красном платье сидит на коленях подростка и вплотную приближается лицом к его лицу. Можно предположить, что учительница целует героя видео в губы, а затем шепчет ему что-то на ухо. Также в видео запечатлено, как пара обнимается у стены.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru