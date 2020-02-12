В «Слуге народа» заявили о хронической усталости Зеленского

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского — хроническая усталость. Интервью с Арахамией опубликовало издание «Страна.ua».

На вопрос, поменялся ли Зеленский, глава фракции ответил, что президент стал жестче. «Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде», — отметил Арахамия.

Депутат рассказал, что видится с Зеленским три-четыре раза в неделю, если президент в Киеве, и два раза — если он в разъездах.

11 февраля стало известно, что Зеленский уволил главу президентского офиса Андрея Богдана, назначив на его место своего помощника Андрея Ермака. Как выяснили украинские СМИ, последней каплей, которая привела к увольнению Богдана, стало то, что Зеленский не взял его с собой в поездку в Италию.

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