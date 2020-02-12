Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Инцидент произошел 30 июня 2019 года, когда офицера задержала военная полиция. Во время этого, пишет издание, Лавренчук вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес военного коменданта, личного состава военной комендатуры, а также портрета верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина.

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Свою вину за произошедшее капитан-лейтенант признал и раскаялся. Ему выдали предупреждение, а в августе уволили. Причина — «совершение грубого дисциплинарного поступка». Лавренчук пытался оспорить решение в Севастопольском гарнизонном военном суде. В ходе заседаний он отмечал, что действительно пил, однако делал это в связи с тем, что находился в подавленном состоянии из-за длительной служебной командировки за пределами России.

Также офицер сообщал, что употреблял алкоголь во внеслужебное время и это не отразилось на состоянии боевой готовности подразделения. Тем не менее суд отказал ему в восстановлении на службе.

В беседе с журналистами «Коммерсанта» адвокат Лавренчука Сергей Гурин сообщил, что до пенсии офицеру оставалось 2,5 года — на флоте он прослужил 17,5 лет. Юрист заметил, что перед инцидентом его подлодка базировалась у берегов Сирии четыре месяца. Узнав, что командировка продлена еще на четыре месяца, он вместе с другими офицерами выпил в общежитии.

«Пили вшестером, а уволили только одного. Я думаю, что это было волевое решение командующего флотом, который решил показательно его наказать», — сказал он, добавив, что командование не учло, что у того есть ребенок и квартира в военную ипотеку, а этот проступок для него первый.

В январе стало известно об увольнении подполковника столичного управления ФСБ Даниила Козыбина, который является лучшим бомбардиром спецслужбы. Козыбин должен был предоставить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год до 30 апреля 2019 года, однако не сделал этого. Проверка не обнаружила факторов, которые могли помешать подполковнику вовремя предоставить документ. Однако сам он утверждал, что не мог этого сделать, так как болел неврологическим заболеванием. Несмотря на это, суд счел, что Козыбин мог предоставить декларацию о доходах в установленные для этого сроки. В результате офицера уволили «в связи с утратой доверия».

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