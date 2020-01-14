Лучшего бомбардира ФСБ уволили за отсутствие декларации о доходах

Подполковника столичного управления ФСБ Даниила Козыбина, который является лучшим бомбардиром спецслужбы, уволили после того, как он не предоставил декларацию о доходах. Об этом сообщает «Коммерсант»

По информации издания, Козыбин должен был предоставить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год до 30 апреля 2019 года, однако не сделал этого. После этого ФСБ инициировала внутреннюю проверку, о чем офицера пытались оповестить письменно, но в итоге предупредили устно, поймав возле подъезда.

Проверка не обнаружила факторов, которые могли помешать подполковнику вовремя предоставить документ. Однако сам он утверждал, что не мог этого сделать, так как болел неврологическим заболеванием.

Несмотря на это, суд счел, что Козыбин мог предоставить декларацию о доходах в установленные для этого сроки. В результате офицера уволили «в связи с утратой доверия».

Отмечается, что Козыбин получил статус лучшего бомбардира на спартакиаде сотрудников центральных аппаратов силовых ведомств в 2010 году.

В сентябре 2019 года старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения. Следствие установило, что всего он продал 430 процессоров Intel и 505 модулей оперативной памяти на общую сумму в 7,3 миллиона рублей.

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