Из-за бомбежек на реставрацию легендарной башни выделят миллионы фунтов

Британские парламентарии подсчитали, что реставрация легендарной лондонской башни Биг-Бен (Башня Елизаветы) потребует дополнительных 18,6 миллиона фунтов стерлингов (около 1,5 миллиарда рублей). Об этом сообщает Bloomberg.

Расходы возрастут почти на треть. Согласно обновленным данным, общая стоимость ремонта достигнет 80 миллионов фунтов стерлингов (6,5 миллиарда рублей). Представитель Палаты общин заявил, что они были крайне разочарованы таким положением дел. Эксперты обнаружили следы асбеста в башне и повреждения из-за бомбежек времен Второй мировой войны. Все это заметно увеличило масштаб работ и вместе с ним бюджет на ремонт.

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В ходе осмотра достопримечательности специалисты столкнулись и с дефектами работы предыдущих реставраторов. Дополнительно придется работать с последствиями коррозии, разбитыми стеклами на циферблате часов и токсичной свинцовой краской, которую использовали до этого во время ремонта. В Палате общин сказали, что все оказалось гораздо сложнее, чем они предполагали.

Ранее главный архитектор парламента Великобритании Адам Ватробски заявил, что после ремонта Башни Елизаветы реставрация не потребуется еще в течение 60 лет. Он выразил сожаление, что временно создаст проблемы для туристов, однако, по его мнению, это будет того стоить.

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