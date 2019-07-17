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Лондон лишился уникальной башни

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Мэр Лондона Садик Хан отверг проект строительства башни в форме тюльпана на территории города, сообщает Bloomberg.

Небоскреб собирались возвести рядом со знаменитым 40-этажным зданием-«огурцом», спроектированным известным архитектором Норманом Фостером. «Тюльпан» тоже придумало возглавляемое им бюро Foster + Partners. На верхних этажах 305-метрового здания планировалось обустроить смотровую площадку, рестораны с панорамным видом на город и бар. Кроме того, в небоскребе было запроектировано специальное пространство для организации образовательных программ. По плану, в них должны были ежегодно участвовать до 20 тысяч школьников.

Финансировать проект согласился Джозеф Сафра — бразильский банкир-миллиардер ливанского происхождения, управляющий инвестиционной компанией Safra Group. Строительство башни весной 2019-го одобрил городской комитет по планированию. Старт работы по проекту наметили на 2020 год, завершение — на 2025-й.

Мэр Садик Хан отменил решение комитета, мотивировав отказ от небоскреба тем, что он нарушит линию горизонта Лондона, уточняет Bloomberg. В мэрии также раскритиковали дизайн здания и отметили, что его строительство обострит транспортные проблемы района. «Тюльпан», кроме того, сочли угрожающим сохранности Тауэра — знаменитой крепости, стоящей на северном берегу Темзы и включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дальнейшая судьба «Тюльпана» пока не определена. Команда проекта опубликовала на его официальном сайте заявление, в котором выразила свое разочарование решением мэра. «"Тюльпан" должен был принести мгновенную и продолжительную социоэкономическую пользу Лондону и Великобритании в целом», — отметили авторы заявления.

Ранее в июле заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин сообщил, что самый высокий жилой дом Европы построят в российской столице, в составе делового центра «Москва-сити». В здании будет 104 этажа, три из них — подземные, рассказал Хуснуллин, добавив, что небоскреб окажется на 60 метров выше предыдущего рекордсмена — «Башни Федерация».

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GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Россию снова обвинили в крушении «Боинга» над Донбассом
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