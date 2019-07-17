Лондон лишился уникальной башни

Мэр Лондона Садик Хан отверг проект строительства башни в форме тюльпана на территории города, сообщает Bloomberg.

Небоскреб собирались возвести рядом со знаменитым 40-этажным зданием-«огурцом», спроектированным известным архитектором Норманом Фостером. «Тюльпан» тоже придумало возглавляемое им бюро Foster + Partners. На верхних этажах 305-метрового здания планировалось обустроить смотровую площадку, рестораны с панорамным видом на город и бар. Кроме того, в небоскребе было запроектировано специальное пространство для организации образовательных программ. По плану, в них должны были ежегодно участвовать до 20 тысяч школьников.

Финансировать проект согласился Джозеф Сафра — бразильский банкир-миллиардер ливанского происхождения, управляющий инвестиционной компанией Safra Group. Строительство башни весной 2019-го одобрил городской комитет по планированию. Старт работы по проекту наметили на 2020 год, завершение — на 2025-й.

Материалы по теме Высокий класс Чей это небоскреб? Головокружительный тест

Мэр Садик Хан отменил решение комитета, мотивировав отказ от небоскреба тем, что он нарушит линию горизонта Лондона, уточняет Bloomberg. В мэрии также раскритиковали дизайн здания и отметили, что его строительство обострит транспортные проблемы района. «Тюльпан», кроме того, сочли угрожающим сохранности Тауэра — знаменитой крепости, стоящей на северном берегу Темзы и включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дальнейшая судьба «Тюльпана» пока не определена. Команда проекта опубликовала на его официальном сайте заявление, в котором выразила свое разочарование решением мэра. «"Тюльпан" должен был принести мгновенную и продолжительную социоэкономическую пользу Лондону и Великобритании в целом», — отметили авторы заявления.

Ранее в июле заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин сообщил, что самый высокий жилой дом Европы построят в российской столице, в составе делового центра «Москва-сити». В здании будет 104 этажа, три из них — подземные, рассказал Хуснуллин, добавив, что небоскреб окажется на 60 метров выше предыдущего рекордсмена — «Башни Федерация».

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!