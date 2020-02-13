Бывший спикер Рады после допроса сравнил Украину с зазеркальем

Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) сравнил происходящее на Украине с «зазеркальем». Об этом он написал в своем Facebook.

«Мы как-то незаметно оказались в "зазеркалье", где все наоборот — правда и право преследуются, а предательство и преступления становятся добродетелями. Главное — из этого абсурда вырваться», — считает он.

Парубий напомнил, что его допрашивали по поводу парламентских выборов 2019 года. Его подозревают в препятствовании их проведению.

Заявление против Парубия было подано в ГБР неназванным гражданином Украины 5 июля 2019. Он обвинил политика в нарушении части 4 статьи 157 Уголовного кодекса Украины о «воспрепятствовании осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя».

В ходе подготовки к досрочным выборам в Верховную Раду спикер пытался доказать в суде незаконность президентского указа о роспуске парламента. Он даже передавал в Верховный суд материалы, якобы доказывающие неконституционность соответствующего указа главы государства. Однако суд в итоге встал на сторону президента.

Кроме того, в начале июля ЦИК Украины запретил участвовать в выборах экс-главе администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрею Клюеву и блогеру Анатолию Шарию. Члены комиссии единогласно поддержали оба решения. Пересмотреть регистрацию этих лиц в качестве кандидатов в депутаты попросил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!