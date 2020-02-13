Талькову-младшему вынесли приговор за повторную езду в пьяном виде

Нагатинский районный суд Москвы вынес приговор Игорю Талькову-младшему за повторную езду в пьяном виде. Об этом четверг, 13 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд признал Талькова виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, и приговорил к году лишения свободы условно. Также подсудимого лишили права управления автомобилем на три года.

В мае прошлого года Чертановский суд лишил Талькова-младшего права управления автомобилем на два года, признав виновным по той же статье уголовного кодекса. Кроме того, 37-летнего сына известного певца оштрафовали на 200 тысяч рублей.

В 2016-м Талькова уже лишали водительских прав и штрафовали на 30 тысяч рублей за езду в нетрезвом состоянии.

Певец Игорь Тальков-старший был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Его застрелили перед выходом на сцену возле гримерки. Игорь Тальков-младший является основателем группы «МирИмиР».

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