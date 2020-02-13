Госдума приняла закон о выплатах призывникам

Государственная Дума приняла законопроект о выплатах призывникам в размере двух тысяч рублей. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает РИА Новости.

Эта сумма включает оклад, а также различные надбавки. Среди них выполнение задач с риском для жизни и здоровья, руководство подразделением и работа с секретными материалами. Помимо этого, по одному окладу будут платить призывниками при увольнении со службы.

Изменения коснутся призывников, которые служат в Вооруженных силах с 1 января 2019 года, а также тех, кто служит в других войсках, формированиях и органах с 1 января 2020-го.

В декабре сообщалось, что президент России Владимир Путин «заморозил» до 2021 года ежегодное увеличение на два процента размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

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