Путин пообещал силовикам больше денег

Государство продолжит повышать денежное довольствие военным и сотрудникам правоохранительных органов. Об этом в четверг, 27 июня, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, мы будем и дальше совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несет военную и правоохранительную службу», — заверил президент, выступая на приеме в честь выпускников российских высших военных учебных заведений.

По словам российского лидера, планируется, в частности, улучшить медицинское обслуживание личного состава, помочь военным и силовикам с решением жилищных вопросов, а также расширить возможности для трудоустройства членов их семей.

Ранее в июне в ходе прямой линии президент отметил, что в 2019 году планируется повысить пенсии военным пенсионерам. Так, по его словам, с 1 октября они вырастут на 4,3 процента.

В апреле в России были проиндексированы пенсии для отдельных групп граждан и их семей, в частности военнослужащих и проходивших военную службу по призыву.

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