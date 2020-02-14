Лукашенко призвал есть белорусские продукты вместо ананасов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны есть белорусские продукты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если думаете, что нормально питаться — это привезти бананы, ананасы, икру заморскую и прочее, — вы глубоко заблуждаетесь. Ешьте то, что производится здесь», — посоветовал он.

Также Лукашенко призвал белорусов вести более активный образ жизни и проводить время на свежем воздухе. Белорусский лидер заявил, что он начинает каждый свой день с пробежки на лыжах.

Ранее Лукашенко поручил уделять больше внимания трудовой подготовке в школах, увидев в этом причину разводов. «Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют! Он лампочку не может в люстру завернуть, элементарно починить чайник или кофеварку», — посетовал Лукашенко, говоря о молодых людях.

По его словам, они не знают о таких инструментах, как рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток и топор, и не знают, как ими работать. Он сказал, что раньше этому учили в школе, а сейчас на это «забили».

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