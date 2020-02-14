Стало известно об интересе Трампа к барсукам

Президент США Дональд Трамп неоднократно задавал вопросы про барсуков бывшему руководителю аппарата Белого дома Райнсу Прибусу (Reince Priebus) во время брифингов. Об этом стало известно после публикации книги двух репортеров Daily Beast Лахлэн Маркэй (Lachlan Markay) и Асавин Сабсэнг (Asawin Suebsaeng) Sinking in the Swamp («Утопая в болоте»). Корреспонденты работали в администрации президента в то время, пишет Business Insider.

В публикации отмечается, что Трамп интересовался у своего первого руководителя аппарата о барсуках, вероятно, по причине того, что Прибус родом из Висконсина — штат прозван «штатом барсуков» и использует животное в качестве одного из символов. Журналисты также утверждают, что в первые месяцы правления президент как минимум дважды спросил Прибуса о том, как барсуки ведут себя с людьми.

Президент также задавал вопросы о том, как «работают» барсуки, насколько агрессивными и опасными они могут быть, скучные ли они или «с характером».

Прибус стал первым руководителем аппарата Белого дома при Трампе. Он занимал должность около шести месяцев и покинул пост в конце июля 2017-го. Незадолго до этого Прибуса прилюдно обматерил и пообещал в скором времени отправить в отставку директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи. Скандал был вызван подозрениями в утечках информации.

До победы Трампа на президентских выборах в 2016 году Прибус возглавлял Национальный комитет Республиканской партии, от которой выдвигался нынешний президент.

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