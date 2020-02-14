Белоруссия пригрозила оштрафовать Россию

Белоруссия может оштрафовать Россию, если та не пойдет навстречу Минску по кредиту на строительство БелАЭС. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По словам главы государства, Россия сорвала ввод в эксплуатацию первого и второго блоков станции, которые должны были запустить в 2018 и 2019 годах соответственно. Он напомнил, что за нарушение условий России грозят огромные штрафные санкции, однако Белоруссия готова не вводить их, если Россия выполнит ее требование по кредиту. Речь идет о снижении ставки займа примерно до 3 процентов, а также переносе срока начала выплаты на три года.

Белоруссия озвучила такое предложение России в начале февраля на встрече лидеров двух стран в Сочи. Как заявил Лукашенко, у его российского коллеги Владимира Путина отторжения к предложенной схеме не было.

Строительство БелАЭС ведется в Гродненской области. Россия в 2011 году выдала Белоруссии кредит в размере 10 миллиардов долларов, который покрывает 90 процентов затрат на строительство. Остальные деньги на финансирование проекта должна предоставить Белоруссия. Срок погашения кредита составляет 25 лет. Начать его выплату Белоруссия должна после ввода объекта в эксплуатацию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!