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Белоруссия отказалась стоять на коленях ради российской нефти

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Белоруссия не откажется от закупок нефти за пределами России, даже если такое сырье будет обходиться дороже. Такой план раскрыл президент страны Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

По его словам, во время переговоров в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным последний выразил сомнение, что Белоруссия продолжит покупать нефть у третьих стран, поскольку она дороже российской. Однако, по словам Лукашенко, Минск продолжит диверсифицировать закупки. «Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях», — пояснил он.

Лукашенко также заявил, что в российском руководстве намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. Однако белорусский президент выразил уверенность, что народы обеих стран никогда не захотят пойти по этому пути. Между тем в Кремле ранее опровергли информацию о том, что Путин предлагал Лукашенко объединить две страны, чтобы создать сверхдержаву и остаться у власти после окончания его президентских полномочий в 2024 году как лидер нового Союзного государства.

В начале 2020 года поставки российской нефти в Белоруссию ненадолго прерывались, поскольку Россия и Белоруссия не смогли договориться о поставках после истечения действия контракта. Причиной стал конфликт по поводу цены на сырье, которую в Минске считали завышенной.

Из-за этого белорусское руководство начало искать альтернативных поставщиков сырья. Так, Минск уже закупил и получил нефть из Норвегии. Также страна ведет переговоры с Казахстаном. Полностью покрыть потребности Белоруссии в нефти предложили США.

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