В России решили пожаловаться на Украину в ООН

Депутаты Госдумы намерены обратиться в Генассамблею ООН в связи с рассмотрением Верховной радой Украины законопроектов «О медиа» и «О противодействии дезинформации», пишут «Известия».

По мнению депутатов, такими законами Киев нарушает множество деклараций и создает прецедент для других стран. Как заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев, украинские законопроекты устанавливают запрет на позитивное освещение событий в России и в Донбассе, а также ограничивают работу российских СМИ.

Парламентарий намерен обсудить на следующем заседании комиссии вопрос обращения Госдумы в Генассамблею ООН в связи с новыми украинскими законопроектами. В разработанных Минкультом Украины документах запрещается распространять материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов «государства-агрессора». Также в законопроектах есть норма «о недопустимости оправдания или отрицания аннексии территории Украины, нарушении ее территориальной целостности и суверенитета».

Шхагошев сравнил Украину с США, которые сейчас лидируют по части нарушения международных прав. По его словам, закон, который собирается принять Верховная Рада, нарушает множество международных деклараций, конвенций и резолюций ООН, в том числе «О свободе слова».

Россия не намерена принимать зеркальные меры в ответ на действия Украины. «Но очевидно, что этому должна быть дана международная правовая оценка», — заключил парламентарий.

Он также сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главой государства Петром Порошенко. По его мнению, лидер страны вступает на тот же путь, что и его предшественник, под руководством которого принимался закон «О государственном языке», направленный на дискриминацию русского и других языков.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!