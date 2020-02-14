Бортпроводник объяснил опасность туалетов на борту самолета

Бортпроводник авиакомпании British Airways назвал туалет в самолете наиболее опасным местом на борту для возникновения пожара. Об этом пишет Express.

«Огонь начнет быстро распространяться и проникать в панели, разрушая все жизненно важные кабели на своем пути», — объяснил Саймон Мартон (Simon Marton). По его словам, именно поэтому члены экипажа располагают всеми необходимыми в такой ситуации инструментами — например, топором и ломом.

При этом отмечается, что пепельницы, предусмотренные конструкциями туалетов некоторых воздушных судов, вмонтированы туда исключительно в качестве мер предосторожности. «Если пассажир все-таки закурит, должно быть безопасное место, чтобы он смог потушить сигарету», — пояснил Мартон.

12 февраля сообщалось, что стюардесса гонконгской авиакомпании Cathay Pacific раскрыла опасность употребления на борту самолета различных напитков. По ее словам, в первую очередь пассажирам следует отказаться от подаваемой во время авиапутешествия воды, так как она «далеко не так чиста, как многие думают».

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