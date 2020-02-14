Российские мужчины остались недовольны пенсионной реформой

Более трети российских мужчин (41 процент) остались недовольны пенсионной реформой в стране, сочтя ее дискриминационной. По их мнению, выход мужчин на пенсию на пять лет позже женщин несправедлив. Среди россиянок дискриминационной реформу по отношению к мужчинам считают 28 процентов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование, проведенное сервисом поиска работы Superjob.
В целом о дискриминационном характере реформы говорит треть россиян (34 процента), противоположного мнения придерживается почти половина опрошенных (47 процентов).
По данным исследователей, более всего недовольны пенсионной реформой российские холостяки (46 процентов), среди женатых мужчин о несправедливости сильного повышения пенсионного возраста для мужчин говорят только 40 процентов. Не считают реформу дискриминацией 35 процентов холостяков и 46 процентов женатых.
Среди россиянок ситуация обратная — большинство тех, кто считает реформу дискриминационной, замужем (31 процент). Среди незамужних такого же мнения придерживаются только 27 процентов опрошенных.
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.